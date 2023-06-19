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В оккупированном Мариуполе угроза распространения холеры

В оккупированном Мариуполе угроза распространения холеры

Мариуполь превращается в аутентичное гетто, наполненное негигиеническими условиями, дикими свалками мусора и стаями собак. В городе риск распространения холеры.

Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

«Риск распространения холеры в оккупированном городе растет летним периодом из-за плохих санитарных условий, загрязнения канализации и диких свалок, поражающих подземные воды и реки. Мариупольский муниципальный совет еще в прошлом году предупреждал об этом во время эвакуации, но ситуация тоже никак не изменилась», - говорится в сообщении.

#Мариуполь #холера

Джерело: https://t.me/infosprotyv/18801

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