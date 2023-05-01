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В ПАР попросили путіна не приїжджати на саміт БРІКС через ордер на арешт

В ПАР попросили путіна не приїжджати на саміт БРІКС через ордер на арешт

Про це пише BBC з посиланням на місцеву пресу.

Згідно з інформацією провідної південноафриканської газети Sunday Times, Преторія веде переговори з Москвою, пропонуючи путіну взяти участь у саміті БРІКС по відеозв'язку. Інакше владі ПАР доведеться заарештувати російського президента на підставі рішення МКС, яке є обов'язковим для країн-учасниць Римського статуту.

"У нас немає варіанту не заарештовувати путіна. Якщо він сюди приїде, нам доведеться це зробити", — анонімно повідомив представник уряду ПАР.

Також Sunday Times повідомляє, що минулого тижня президент ПАР Сиріл Рамапоса створив спеціальний урядовий комітет на чолі з віце-президентом країни, який має вивчити варіанти дій влади через видачу ордера на арешт путіна.

За словами співрозмовника видання, цей комітет все одно не зможе знайти "ніяких варіантів, які б дозволили путіну приїхати".

**У серпні в ПАР має відбутися саміт країн БРІКС, на який за статусом мають запросити російського президента.

Південна Африка визнаючи юрисдикцію суду в Гаазі, який видав ордер на арешт путіна, має виконати припис ордера.

У 2016 році ПАР вже намагалася вийти з МКС на тлі візиту до країни іншого воєнного злочинця — експрезидента Судану Омара аль-Башира. Тоді на заваді став суд, який визнав такий крок неконституційним.

Які наслідки очікують країни, які порушать свої зобов’язання у рамках МКС, розповідає Ерік Кучеренко у статті "Удар по Кремлю: що загрожує тим країнам, які відмовляться заарештувати путіна" (https://zn.ua/ukr/war/udar-po-kremlju-shcho-zahrozhuje-krajinam-jaki-vidmovljatsja-zaareshtuvati-putina.html).

Джерело: https://t.me/znua_live/90797

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