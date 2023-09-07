В рамках обмена военнопленными рф отказывается возвращать многих украинцев — ГУР

С начала полномасштабного вторжения рф в Украину удалось вернуть около 2600 военнопленных. Однако некоторых украинцев россия отказывается возвращать без объяснения причин.

Как отметил Юсов, в отношении некоторых украинских военнослужащих в рф открывают вымышленные уголовные дела. Отдельным защитникам Украины уже вынесены приговоры.

Переговоры по обмену пленными происходят исключительно между представителями Украины и россии, однако Киев стремится, чтобы к переговорам присоединилось больше стран-созников.

«В конце концов, в разных случаях Украина ведет переговоры с разными субъектами. Например, уже не секрет, что с ЧВК "Вагнер" были отдельные переговоры по обмену пленными. Они были достаточно результативны. Так же бывают отдельные "полевые" истории. Конечно, тогда кому-то везет находиться в плену более короткие сроки», — сказал Юсов.

Джерело: https://t.me/c/1226880919/23142

Новости портала «Весь Харьков»