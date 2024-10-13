В разі втрати Покровська економіка України ризикує бути знищеною — Foreign Policy

Поточний російський наступ на Донецьк на сході України загрожує остаточно зруйнувати місто Покровськ — і це несе як військові, так і економічні ризики для обложеної України, яка вже готується до найскладнішої зими за час війни.

Місто слугувало ключовим логістичним і транспортним вузлом для українських військових операцій на сході України і є воротами до завоювання решти Донецької області — і потенційно до ще більших призів, таких як Дніпро, четверте за величиною місто України до війни.

Але падіння Покровська може мати ще більш підступний вплив на здатність України продовжувати боротьбу: місто є джерелом більшої частини вугілля, що використовується для металургійної промисловості країни, яка колись була основою української економіки і досі залишається другим за величиною сектором, хоча виробництво впало до менш ніж третини від довоєнного рівня. Металургійне вугілля необхідне для виробництва чавуну, який живить більшість старих сталеплавильних печей в Україні і становить значну частину її промислового експорту. Здорова металургійна промисловість також сплачує значну частку податкових надходжень до бюджету України, допомагаючи фінансувати економіку, яка сьогодні працює «з рук в руки».

«Без металургійних заводів українська економіка помре. Це дуже, дуже важлива частина економіки», — заявив Станіслав Зінченко, генеральний директор GMK Center, української промислової консалтингової компанії.

Цього тижня російська армія продовжила просування на південний схід від Покровська, після того, як вже обстріляла місто зі сходу. російські війська намагаються активізувати атаки зараз, до того, як брудна осіння погода і відсутність деревного покриву ускладнить як механізовані, так і піхотні атаки. Експерти кажуть, що битва за Покровськ може затягнутися на місяці, а облога може стати схожою на багатомісячну битву за Бахмут, ще одне ключове українське місто на сході.

Хоча Покровськ вже втратив частину своєї цінності як український транзитний вузол, оскільки дороги на північ і схід майже не працюють, він все ще слугує стримуючим фактором для подальших російських завоювань у Донецьку.

Втрата міста «буде значною з оперативної точки зору, але багато що залежить від ціни, яку українські військові вимагатимуть» від російських сил у майбутній битві, сказав Майкл Кофман, старший науковий співробітник програми «росія та Євразія» Фонду Карнегі за міжнародний мир. «Найважливішим моментом є те, що це відкриває шлях для просування російських військ далі на північ і захід».

За словами Кофмана, якщо місто впаде, а російські війська збережуть свої позиції, воно може стати плацдармом для подальшого російського наступу, тому що тоді воно буде використане російськими військами, і буде важче створити нову лінію оборони для захисту решти української промислової бази на заході.

«Після втрати Покровська, аж до Павлограда, залишається все менше придатних ділянок для закріплення лінії оборони», — сказав він.

Якщо російські війська дійдуть на захід від Покровська, виникне ще одна проблема, окрім відкритої дороги до Дніпра: ризик для головного джерела металургійного вугілля в Україні, яке видобувається поблизу, навіть у воєнний час.

Для українських доменних печей старого зразка коксівне вугілля є ключовим компонентом для виплавки чавуну, який використовується для виробництва сталі. Без дешевого місцевого коксівного вугілля Україна не матиме іншого вибору, окрім як звернутися до ще більших обсягів дорожчого імпорту. Це може не означати скорочення вдвічі національного виробництва сталі в Україні, як дехто прогнозує, сказав Зінченко, але це означатиме ще більші труднощі в конкуренції на світовому ринку сталі, який вже спотворений величезними китайськими надлишковими потужностями і низькою маржею.

Джерело: https://t.me/znua_live/171466

Новости портала «Весь Харьков»