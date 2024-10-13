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Оперативна інформація станом на 16.00 13.10.2024 щодо російського вторгнення

Оперативна інформація станом на 16.00 13.10.2024 щодо російського вторгнення

Ситуація на лінії бойового зіткнення залишається напруженою. Українські захисники продовжують активно протидіяти російському агресору, завдаючи йому втрат у живій силі та техніці.

Загалом, від початку доби відбулося 80 бойових зіткнень.

Прикордонні населені пункти Сумської області продовжують потерпати від артобстрілів з території російської федерації. Від вогню ствольної артилерії постраждала Бобилівка. Також, агресор завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Соснівка, Мишутине, Глухів, Ободи та Біла Береза, застосувавши 13 КАБів.

Бомбардують росіяни Курську область рф: за наявною інформацією на даний час по її території завдано дев’ять ударів дванадцятьма керованими авіабомбами.

Крім цього, на Куп’янському напрямку українські воїни відбивають шість ворожих атак неподалік Петропавлівки, Піщаного, Вишневого, Копанок та Лозової, одне з цих боєзіткнень вже завершилось.

На Лиманському напрямку за день загарбницька армія здійснила десять атак біля Греківки, Дружелюбівки, Тернів та Торського. П’ять боєзіткнень на цей час завершилися, ще п’ять - тривають.

На Краматорському напрямку наші захисники відбили ворожий штурм поблизу Часового Яру.

На Торецькому напрямку відбулося дві ворожі атаки в районі Щербинівки.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 15 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Сухий Яр, Лисівка, Промінь та Селидове. Сили оборони стримують натиск та відбили 13 атак противника, два боєзіткнення ще триває. Ворог концентрує основні зусилля поблизу Селидового, де на даний час відбулось 12 боїв.

Сьогодні найгарячіше на Курахівському напрямку, окупанти провели 19 атак поблизу Кремінної Балки, Ізмайлівки, Новоселидівки, Курахівки, Гірника, Максимільянівки, Костянтинівки та Катеринівки. На даний час точиться три бої у районах Новоселидівки та Кремінної Балки. Крім цього ворог скинув авіаційні бомби на Курахове та Іллінку.

На Времівському напрямку підрозділи наших військ відбивають наступ росіян неподалік Золотої Ниви. На цей час триває бій.

На Оріхівському напрямку двічі окупанти намагались потіснити наші підрозділи із займаних позицій. Поблизу Роботиного триває боєзіткнення.

На Придніпровському напрямку нашими захисниками відбито чотири ворожі атаки, ще одна - триває.

Підтримуйте Збройні Сили України!

Разом переможемо!

Слава Україні!

#stoprussia

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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