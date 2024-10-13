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Словаччина бажає розширити ремонтну базу для української військової техніки
Про це сказав міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар під час зустрічі з очільницею МЗС Німеччини Анналеною Бербок.
Ремонтна майстерня, яка розташована у військовій частині словацької армії в Міхаловце, запрацювала наприкінці 2022 року.
За словами Бланара, Словаччина хоче її розширити в рамках допомоги Україні. Ремонт фінансуватиме Німеччина, словацька сторона надає приміщення. Водночас він повторив, що Словаччина більше не постачатиме Україні озброєння.
Джерело: https://t.me/znua_live/171445
Темы: війна, допомога, словаччина, україна