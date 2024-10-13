Словаччина бажає розширити ремонтну базу для української військової техніки

Про це сказав міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар під час зустрічі з очільницею МЗС Німеччини Анналеною Бербок.

Ремонтна майстерня, яка розташована у військовій частині словацької армії в Міхаловце, запрацювала наприкінці 2022 року.

За словами Бланара, Словаччина хоче її розширити в рамках допомоги Україні. Ремонт фінансуватиме Німеччина, словацька сторона надає приміщення. Водночас він повторив, що Словаччина більше не постачатиме Україні озброєння.

Джерело: https://t.me/znua_live/171445

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