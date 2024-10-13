Найближчими тижнями у Польщі запрацює база протиракетного щита

Вона буде збивати також російські ракети, що летять на Польщу, — міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.

"Найближчими тижнями ми відкриємо базу протиракетного щита в Редзіково біля Пака (Поморське воєводство). Це база, про яку ми домовилися зі Сполученими Штатами", — зазначив польський міністр.

Сікорський підкреслив, що вів переговори про те, "щоб ракети ППО могли збивати також російські ракети, які летять на Польщу, а не лише іранські, які летять на США".

Будівництво американської бази протиракетної оборони в Редзіково почалося у 2016 році. Її планували здати в експлуатацію у 2018 році, але спорудження об'єкта затягнулося.

Влітку 2021 році американські військові почали встановлення на базі систем озброєнь ПРО. Було протестовано роботу радара SPY-1D (V) та системи управління вогнем (FCS).

У висновках саміту НАТО в липні 2024 року у Вашингтоні було задекларовано оперативну готовність ракетної бази.

Джерело: https://t.me/znua_live/171545

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