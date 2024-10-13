Німеччина розмістить на своїй території американські ракети

Три системи американського озброєння, які розмістять у ФРН у 2026 році, можуть досягати росії і, деякі з них, можуть бути оснащені ядерними боєголовками. Однак далеко не всі цим задоволені — Tagesschau.

Рішення Олафа Шольца розмістити американське озброєння у Німеччині в рамках зміцнення національної безпеки не отримало одностайного схвалення ні серед урядовців, ні серед населення, пише видання.

Згідно з останнім опитуванням ARD DeutschlandTrend, 45% респондентів виступають проти розгортання ракетних систем і лише 40% — за. У Східній Німеччині, де розміщення озброєнь заборонено договором "Два плюс чотири", опозиція сягає 57%. Опитування інших інститутів показують схожу картину з липня, коли Шольц згадав про нарощування російських озброєнь після нападу на Україну і заявив, що Німеччина повинна "забезпечити їх стримування".

Деякі з домовлених американських систем можуть бути оснащені ядерною зброєю, але будуть розгорнуті лише у звичайному режимі. Однак рішення канцлера зустрічає щонайменше занепокоєння не лише у опозиції, а й у однопартійців.

Лідер фракції СДПН Рольф Мютценіх попереджає про "небезпеку ненавмисної військової ескалації". Міністр-президент Бранденбургу Дітмар Войдке закликає до "ширшої дискусії". А на великій антивоєнній демонстрації в Берліні 3 жовтня лідер лівого крила СДПН Ральф Штегнер чітко висловився проти ракетних планів. З такою ж вимогою виступили Сара Вагенкнехт і лівий депутат Гесіне Лотцш.

Експерт Александер Ляйстнер з Лейпцизького університету каже, що рішення на користь розгортання далекобійної зброї було "катастрофічно розтиражоване". Відтоді дискусія була "дещо викривлена".

"Дехто сприймає росію як загрозу для Європи, тоді як інші бачать в Україні маріонеткову війну, яка загрожує ескалацією в результаті розгортання. Існує багато страху, і дехто зараз намагається радикально загострити все до війни або миру", — каже Ляйстнер.

Він зауважує, що німці майже одностайно підтримують НАТО, однак закликає до широкої суспільної дискусії, яка визначить, "що насправді означає мир і які стратегії необхідні для його досягнення". В той же час, критики Щольца вимагають публічних пояснень щодо рішення на користь розміщення ракет у Німеччині особисто від нього і кажуть, що напруженість виникла через "некомунікабельність" канцлера.

** Попри погрози путіна спрямувати до кордонів із ЄС і НАТО ракети середньої та малої дальності уряд Німеччини не збирається відмовлятися від наміру розмістити на своїй території американські ракети.

Джерело: https://t.me/znua_live/171546

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