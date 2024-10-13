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13 жовтня 1871 року Києві відкрилась приватна чоловіча гімназія

13 жовтня 1871 року Києві відкрилась приватна чоловіча гімназія

13 жовтня 1871 року Києві відкрилась приватна чоловіча гімназія, заснована українським меценатом Григорієм Ґалаґаном як пам'ять про свого померлого сина.

Заснуванню цього закладу передувала родинна трагедія: у 16-річному віці пішов із життя єдиний син Григорія Павловича – Павло. Вбитий горем батько вважав, що це Божа кара за жорстокість і зрадництво його прадіда Гната. Щоб спокутувати гріхи пращурів, за величезні кошти викупив землю в середмісті Києва і заснував навчальний заклад для незаможних юнаків, де вони проходили підготовку до університету.

Тут навчалися, зокрема, один із найвидатніших українських вчених Агатангел Кримський, поет Сергій Бердяєв (брат філософа Миколи Бердяєва), майбутній президент Академії наук Олександр Богомолець. Колегія, названа на честь 16-річного Павла Ґалаґана, проіснувала майже півстоліття – до революції, коли була закрита більшовицькою владою. В наш час у приміщенні колишньої колегії розташовано Національний музей літератури України (вулиця Богдана Хмельницького, 11).

Джерело: https://t.me/istoriya_ukrainy/9665

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