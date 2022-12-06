В рф еще один аэродром подвергся атаке беспилотника

В рф продолжаются атаки на аэродромы с военными самолетами, которые бомбят мирные города Украины. В ночь на 6 декабря неизвестный беспилотник атаковал аэродром в Курске. В результате чего загорелся нефтенакопитель. Об этом сообщает губернатор Курской области Роман Старовойт.

“В результате атаки беспилотника в районе Курского аэродрома вспыхнул нефтенакопитель. Пострадавших нет. Пожар локализуется. Все спецслужбы работают на месте», — заявил Старовойт.

Между тем очевидцы сообщают, что атака беспилотника спровоцировала масштабное возгорание. Огонь с аэродрома видят жители нескольких районов города.

Джерело: https://t.me/infonavigatorukraine/11328

"Люди бігають суєтяться, а мені нравиця як воно горить" (c)

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