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В России на кладбище задержали патологоанатомов, которые раскопали могилу, чтобы поменять обратно перепутанные тела

В России на кладбище задержали патологоанатомов, которые раскопали могилу, чтобы поменять обратно перепутанные тела

Патологоанатомы Вышневолоцкой ЦРБ в Тверской области перепутали тела двух женщин, а, обнаружив подмену, взяли лопаты, дождались ночи и отправились на кладбище исправлять ошибку в обход официальных процедур. С гробом в машине их и задержали.

Покойных в этой больнице уже несколько раз путали, но вот выкапывают под покровом ночи впервые – по крайней мере, раньше о подобном не сообщалось.

Как стало известно изданию «МК-Тверь», в ночь на 4 марта сотрудники ДПС остановили машину, выезжающую из деревни Лужниково. В багажнике они обнаружили труп. По сообщениям в соцсетях, водителем и пассажирами автомобиля оказались патологоанатомы ЦРБ Вышний Волочек – всего трое человек, включая начальника морга Марта Бьюсова.

В пресс-службе УМВД России по Тверской области нам сообщили, что им поступил звонок от главы одного из сельских поселений с сообщением, что на кладбище бродят лица с фонариками: «Эту информацию дежурный передал наружным нарядам полиции и сотрудники ГИБДД остановили автомобиль, который передвигался в непосредственной близости от указанного места. Водитель и пассажиры были доставлены в отдел полиции для разбирательства. Сейчас сотрудники полиции проводят проверку, по результатам которой будет вынесено процессуальное решение».

Сотрудники морга перепутали тела двух пациенток несколько дней назад. Предположительно, обе женщины умерли от коронавируса, поэтому покойных выдали их близким в закрытых гробах. Родственники одной пенсионерки отвезли ее в деревню Лужниково и похоронили на местном кладбище. А вторые решили взглянуть на бабушку в последний раз, но приоткрыв крышку обнаружили, что там совершенно другой человек. После этого они обратились к сотрудникам морга и потребовали немедленно исправить ошибку. Комментарий руководства «Вышеневолоцкой» ЦРБ нам получить не удалось, весь день их телефоны были недоступны.

Подобные случаи в этой больнице уже были. Два года назад родственники 70-летней женщины увидели, что в гробу лежит чужой человек. «Подходим к гробу, и видим, что гроб наш, одежда наша, фамилия и отчество на кресте наши, дата смерти, дата рождения, но женщина не та», — рассказывала родственника покойной. Когда стали выяснять, где же их бабушка, то выяснилось, что ее забрали другие люди. Те также обратили внимание, что покойница сильно изменилась, но списали перемены на обилие посмертного макияжа.

Источник: breakingmad.me

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Темы: россия

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