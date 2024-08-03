Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 06:20
Просмотров: 77

В россию из КНДР было отправлено более 2 миллионов миномётных мин

В россию из КНДР было отправлено более 2 миллионов миномётных мин

После встречи Ким Чен Ына и владимира путина в россию из КНДР было отправлено более 2 миллионов миномётных мин калибра 120-мм и 82-мм.

Именно миномётные мины представляют собой сейчас наибольшую компоненту отправляемого из КНДР в россию боекомплекта.

Фактически, совершая в сутки до 5,5 тысяч выстрелов только этой компонентой, РОВ смогут обеспечить себе стабильный уровень ведения на протяжении года. Но имея, смогут ли?

Важно отметить несколько моментов.

Первый – качество северокорейских мин крайне низкое. Как у самого боеприпаса, так и у дополнительных пороховых зарядов к ним. При установленной дальности выстрела 4-6 км, реальная – 2-3 км. Точность низкая. Не все по прилёту детонируют. Высокий показатель засоряемости канала ствола миномёта.

Второй – конечно, 5,5 тыс выстрелов в сутки это высокий показатель ведения огня только компонентой миномётов, но в 2022-м году доля миномётного огня у РОВ превышала 15-20 тысяч в сутки. При нынешней же интенсивности огня, РОВ всеми средствами достигают 15 тыс выстрелов в сутки редко когда.

Третий – на третий год войны у РОВ компонента миномётов поредела и без импорта из третьей страны, эти миллионы мин будут малоэффективны в пропорции количество средство-инструментарий. Поэтому, среди контейнеров, отправляемых из КНДР в россию могут быть не только боеприпасы, но и сам инструментарий – миномёты 120-мм и 82-мм.

Тем не менее, все эти моменты абсолютно не отменяют острую проблематику сотрудничества КНДР с россией, дипломатического решения чему быть не может. Решение – исключительно милитарного порядка, связанное с усилением поддержки Украины.

Джерело: https://t.me/zloyodessit/22304

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Місцеві бюджети наразі мають близько 50 млрд, але передавати їх власним КП уряд заборонив
Сегодня 06:51    63
Новини
Сегодня 06:00    74
Оперативна інформація станом на 16.00 02.08.2024 щодо російського вторгнення
02.08.2024 16:45    147
СБУ повідомила про підозру колаборанту-«воєнкору» кремля у тимчасово окупованому Луганську
02.08.2024 09:56    153
Держава вперше оголосила тендер на закупівлю українських FPV-дронів
02.08.2024 09:45    169
МОЗ попросило правоохоронців перевірити тендер на ремонт "Охматдиту": обіцяє звітність
02.08.2024 09:26    168
Україна у липні обійшла росію за кількістю і ефективністю ударів, завданих далекобійними БпЛА — Forbes
02.08.2024 09:09    148
«Неминуче настання холодів доведе проблеми України до межі». Це – неправда
02.08.2024 08:58    179
СБУ затримала священника УПЦ (МП), який був агентом російського гру і готував удар по ешелонах ЗСУ на Харківщині
02.08.2024 08:47    172
Окупанти відкрили залізницю в Маріуполі
02.08.2024 08:36    255
Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 