В самолетах, которые используют для обучения курсантов в россии, не работают катапульты
Проблема с катапультными креслами в чешских самолётах Л-39, используемых для первоначального обучения курсантов, существует уже давно. Вышли сроки у пиропатронов, «испортозамещенная» промышленность изготовить такие пиропатроны не может. Чехия их не продает.
Самолётов Як-130, которые также используются для обучения пилотов, слишком мало, чтоб обучить на них всех имеющихся курсантов, а построение новых — дело весьма дальней и туманной перспективы. Думаю, командование рф это не особо смущает, и они будут продолжать учить курсантов на неисправных самолетах либо отправлять в бой без подготовки.
#катапульта #армия_рф
Джерело: https://t.me/infosprotyv/4468