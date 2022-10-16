В самолетах, которые используют для обучения курсантов в россии, не работают катапульты

Проблема с катапультными креслами в чешских самолётах Л-39, используемых для первоначального обучения курсантов, существует уже давно. Вышли сроки у пиропатронов, «испортозамещенная» промышленность изготовить такие пиропатроны не может. Чехия их не продает.

Самолётов Як-130, которые также используются для обучения пилотов, слишком мало, чтоб обучить на них всех имеющихся курсантов, а построение новых — дело весьма дальней и туманной перспективы. Думаю, командование рф это не особо смущает, и они будут продолжать учить курсантов на неисправных самолетах либо отправлять в бой без подготовки.

#катапульта #армия_рф

Джерело: https://t.me/infosprotyv/4468

Новости портала «Весь Харьков»