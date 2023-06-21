В Украине с 24 февраля 2022 года погибли не менее 9083 мирных жителей, еще 15 779 пострадали, - ООН

(https://www.ohchr.org/en/news/2023/06/ukraine-civilian-casualty-update-19-june-2023)

Большинство пострадали из-за оружия взрывного действия с широким радиусом поражения.

За первые 18 дней июня 2023 года в Украине погибли 112 мирных жителей - в среднем, более чем по 6 в день. Среди погибших 59 мужчин, 39 женщин, 4 мальчика, 2 девочки. В 8 случаях не удалось установить пол погибших.

В ООН подчеркивают, что реальные цифры могут быть гораздо выше.

Джерело: https://t.me/u_now/101586

Новости портала «Весь Харьков»