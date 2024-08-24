Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:08
Просмотров: 29

В «Устилузі» виявили партію дорогоцінного каміння

В «Устилузі» виявили партію дорогоцінного каміння

Двох жительок Волині, котрі мали намір ввезти з-за кордону значну кількість дорогоцінного каміння, викрили учора прикордонники разом зі співробітниками митниці та СБУ

Під час огляду позашляховика, який в’їжджав в Україну через пункт пропуску «Устилуг», інспектори виявили в аптечці 67 камінців, схожих на діаманти. У компресорі для накачування коліс оглядова група знайшла ще 26 штук, а під переднім пасажирським сидінням знаходилися пакети з шістьма камінцями, подібними до турмаліну та смарагдів.

Знахідку встановленим порядком вилучили митники. Вартість дорогоцінного каміння буде встановлено у ході провадження.

В «Устилузі» виявили партію дорогоцінного каміння

В «Устилузі» виявили партію дорогоцінного каміння

В «Устилузі» виявили партію дорогоцінного каміння

Джерело: dpsu.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

88% українців пишаються своїм громадянством — це один з найвищих показників за роки соціологічних опитувань.
Сегодня 08:56    48
Заволодіння понад 28,5 млн грн коштів ДП «ДГ Ставидлянське»: справу направлено до суду
Сегодня 08:44    62
Оперативна інформація станом на 08.00 24.08.2024 щодо російського вторгнення
Сегодня 08:40    60
Єдиним джерелом небезпеки для АЕС і світу залишається путінська росія
Сегодня 08:33    57
200 тис. дол. США детективу НАБУ та прокурору САП: слідство завершено
Сегодня 08:24    65
За матеріалами ДБР судитимуть двох посадовців Держпродспоживслужби, які вимагали хабарі з лабораторій ринків Волині
Сегодня 08:03    62
24 країни допомагають України з артилерією, 16 країн — з F-16
Сегодня 07:55    61
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.08.24 орієнтовно
Сегодня 07:45    79
СБУ ліквідувала на Одещині «схему» для ухилянтів, яку організували посадовці Міграційної служби
Сегодня 07:26    94
День Незалежності України. Вітання Головнокомандувача ЗС України генерал-полковника Олександра Сирського
Сегодня 07:22    93
Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 