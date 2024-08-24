В «Устилузі» виявили партію дорогоцінного каміння

Двох жительок Волині, котрі мали намір ввезти з-за кордону значну кількість дорогоцінного каміння, викрили учора прикордонники разом зі співробітниками митниці та СБУ

Під час огляду позашляховика, який в’їжджав в Україну через пункт пропуску «Устилуг», інспектори виявили в аптечці 67 камінців, схожих на діаманти. У компресорі для накачування коліс оглядова група знайшла ще 26 штук, а під переднім пасажирським сидінням знаходилися пакети з шістьма камінцями, подібними до турмаліну та смарагдів.

Знахідку встановленим порядком вилучили митники. Вартість дорогоцінного каміння буде встановлено у ході провадження.

Джерело: dpsu.gov.ua

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