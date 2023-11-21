В здании академии генштаба рф повесился начальник «секретки» одной из воинских частей

В Москве расследуется странная смерть начальника секретной части в/ч № 26000. Тело 28-летнего Ивана Стучилина найдено днем 17 ноября в здании академии гш рф. Предварительно, военнослужащий повесился на лестнице.

На месте найдена прощальная записка со следующим содержанием: «Товарищи! прошу никого не винить в этом. Я пытался. Я не смог. Прошу у вас прощения за все (подпись) И. Стучилин».

Джерело: https://t.me/c/1226880919/26855

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