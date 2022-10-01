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В Ізюмі знайшли склад росіян з боєприпасами і пропагандистськими листівками

Працівники Державного бюро розслідувань виявили у звільненому від російських військ Ізюмі Харківської області склад, що загарбники зберігали боєприпаси і пропагандистські матеріали для підготовки псевдореферендумів. Склад був облаштований на території Ізюмського лісгоспу, де базувалася 1-ша танкова дивізія російської армії. Серед іншого, росіяни розповсюджували листівки на тимчасово захоплених територіях за допомогою авіації.

Також росіяни під час втечі залишили на складі чималий арсенал боєприпасів, серед яких бойові заряди для систем реактивного залпового вогню.

В Ізюмі знайшли склад росіян з боєприпасами і пропагандистськими листівками

В Ізюмі знайшли склад росіян з боєприпасами і пропагандистськими листівками

В Ізюмі знайшли склад росіян з боєприпасами і пропагандистськими листівками

В Ізюмі знайшли склад росіян з боєприпасами і пропагандистськими листівками

Джерело: https://t.me/now_kharkov/24882

Новости портала «Весь Харьков»

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