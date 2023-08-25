Задоволено черговий позов про цивільну конфіскацію: ВАКС визнав необґрунтованими активи посадовця митниці вартістю 1,86 млн гривень

24 серпня 2023 року колегія суддів Вищого антикорупційного суду задовольнила позов прокурора САП про визнання необґрунтованими активу (квартири у м. Львові) посадовця одного із органів Державної митної служби вартістю 1,86 млн грн та вирішила стягнути його вартість в дохід держави.

- Рішення суду не набрало законної сили та може бути оскаржене протягом 30 днів з дня складання його повного тексту.

Джерело: https://t.me/sap_gov_ua/1595

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