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«Вбивство командувачів ЗСУ» та «фейк про збиття «Кинджалу»

«Вбивство командувачів ЗСУ» та «фейк про збиття «Кинджалу»

Моніторинг ворожої пропаганди від Центру стратегічних комунікацій

Прокремлівські Telegram-канали 10-12 травня поширювали такі наративи:

▶️ Український контрнаступ. За словами ворога, ЗСУ завдають пробних ударів, а Бахмут треба «дотиснути» до початку контрнаступальних дій українського війська, аби підірвати моральний дух ЗСУ.

При цьому росіяни й суперечили самі собі, заявляючи то про початок контрнаступу, то про його відтермінування.

▶️ «Вбивство командувачів ЗСУ». Так пропаганда пояснювала зникнення Залужного і Сирського з публічного простору.

▶️ Критика російського військово-політичного керівництва. Окремі канали вказували на неспроможність росії досягти вигідних умов зернової угоди та закликали демонстративно вийти з неї.

▶️ Україна не збивала «Кинджал». Писали, нібито фото уламків ракети – фейкові.

▶️ Крім цього, пропагандисти писали, що захід нав’язує Україні пропаганду ЛГБТ, санкції проти «групи вагнера» не мають сенсу, а погіршення відносин з росією шкодить економіці Грузії. Також канали закликали до мобілізації мігрантів у рф.

Джерело: https://t.me/spravdi/29035

Новости портала «Весь Харьков»

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