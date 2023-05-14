«Вбивство командувачів ЗСУ» та «фейк про збиття «Кинджалу»
Моніторинг ворожої пропаганди від Центру стратегічних комунікацій
Прокремлівські Telegram-канали 10-12 травня поширювали такі наративи:
▶️ Український контрнаступ. За словами ворога, ЗСУ завдають пробних ударів, а Бахмут треба «дотиснути» до початку контрнаступальних дій українського війська, аби підірвати моральний дух ЗСУ.
При цьому росіяни й суперечили самі собі, заявляючи то про початок контрнаступу, то про його відтермінування.
▶️ «Вбивство командувачів ЗСУ». Так пропаганда пояснювала зникнення Залужного і Сирського з публічного простору.
▶️ Критика російського військово-політичного керівництва. Окремі канали вказували на неспроможність росії досягти вигідних умов зернової угоди та закликали демонстративно вийти з неї.
▶️ Україна не збивала «Кинджал». Писали, нібито фото уламків ракети – фейкові.
▶️ Крім цього, пропагандисти писали, що захід нав’язує Україні пропаганду ЛГБТ, санкції проти «групи вагнера» не мають сенсу, а погіршення відносин з росією шкодить економіці Грузії. Також канали закликали до мобілізації мігрантів у рф.
Джерело: https://t.me/spravdi/29035