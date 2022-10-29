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Від рук російськихх загарбників загинуло 430 дітей

Від рук російськихх загарбників загинуло 430 дітей

Більше ніж 1253 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. Станом на ранок 29 жовтня 2022 року офіційне число дітей-жертв за добу не змінилося - 430. Зросла кількість поранених - понад 823.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 420, Харківській - 260, Київській - 116, Миколаївській - 77, Запорізькій - 70, Чернігівській - 68, Луганській - 64, Херсонській - 58, Дніпропетровській - 31.

28 жовтня внаслідок обстрілу ворогом с. Бахмутське Донецької області поранено 13-річну дівчинку.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2688 закладів освіти. 331 з них зруйновано повністю.

Надати інформацію про воєнний злочин щодо дитини можна через єдиний доказовий хаб: warcrimes.gov.ua та за телефонами: +380961004438, +380683235856.

Джерело: gp.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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