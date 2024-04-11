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Від системи «Шлях» відключили ще 24 перевізники: їхні водії не повернулися до України.
За даними Держприкордонслужби, ці перевізники були причетні до організації каналів переправлення чоловіків призовного віку через держкордон. Особи, яким було організовано виїзд, як водіям автотранспорту, протягом 60 днів не повернулися до України.
Наразі від системи вже відключено 85 перевізників за переправлення військовозобов'язаних за кордон.
Джерело: https://t.me/NazarPrykhodkoPlus/34303