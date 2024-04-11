Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:20
Просмотров: 116

Від системи «Шлях» відключили ще 24 перевізники: їхні водії не повернулися до України.

Від системи «Шлях» відключили ще 24 перевізники: їхні водії не повернулися до України.

За даними Держприкордонслужби, ці перевізники були причетні до організації каналів переправлення чоловіків призовного віку через держкордон. Особи, яким було організовано виїзд, як водіям автотранспорту, протягом 60 днів не повернулися до України.

Наразі від системи вже відключено 85 перевізників за переправлення військовозобов'язаних за кордон.

Джерело: https://t.me/NazarPrykhodkoPlus/34303

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Від дії вибухонебезпечних предметів вже загинуло 295 людей
Сегодня 10:15    20
Минобороны внедряет новейшие технологии, которые повысят эффективность дронов
Сегодня 09:40    71
Punchbowl News о ситуации с помощью Украине в Палате представителей
Сегодня 09:28    76
Перед судом постануть командири львівського «Беркуту» за обвинуваченням в умисних вбивствах під час Революції гідності
Сегодня 09:16    91
Очередные фейки россиян
Сегодня 09:04    107
росія терористичними діями на ЗАЕС штовхає світ до катастрофи
Сегодня 08:52    81
5% кордону Київської області і Білорусі захищено "зубами дракона"
Сегодня 08:31    102
Уряд скасовує застаріле регулювання в ІТ-сфері, ліквідує реєстр виробників та дистриб'юторів ПЗ
Сегодня 08:10    114
Штучний інтелект допомагає СБУ шукати зрадників серед українців
Сегодня 07:50    166
На Дніпропетровщині ДБР затримали хабарників
Сегодня 07:41    94
Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 