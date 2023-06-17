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«Великі втрати ЗСУ» та «влучання української ППО у житлові будинки». Моніторинг ворожої пропаганди

«Великі втрати ЗСУ» та «влучання української ППО у житлові будинки». Моніторинг ворожої пропаганди

Прокремлівські Telegram-канали 12-14 червня поширювали такі наративи:

▶️ росія завдає великих втрат ЗСУ. Канали пишуть, що армія рф демонструє високу майстерність у бою, а українське командування кидає бійців напризволяще; що ЗСУ зазнають поразки, бо їх зарано змусили йти у контрнаступ; українські військові перевдягаються в російську форму та влаштовують диверсії.

▶️ Обстріли України. Пропагандисти брешуть про те, що російські удари досягають цілі, а у житлові будинки влучає українська ППО.

▶️ В Криму все добре. Мешканців тимчасово окупованого півострова запевняють, що через брак води хвилюватися не варто. Також їм розповідають про єдність російських регіонів і рекламують приватні військові компанії.

Джерело: https://t.me/spravdi/30447

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