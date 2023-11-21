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"Вёрстка" обнаружила всплеск исков в российских судах о признании военных погибшими или пропавшими без вести

Вёрстка обнаружила всплеск исков в российских судах о признании военных погибшими или пропавшими без вести

В октябре таких дел было 53, в сентябре - 26, хотя ранее количество таких исков никогда не превышало 20. Первый всплеск был в июне 2022, через два месяца после потопления крейсера "Москва".

Иски связаны с тем, что родным ничего не рассказывают о судьбе их погибших/пропавших без вести военных, и им приходится добиваться этого через суды.

Но даже через суд не всегда можно добиться признания военного погибшим/пропавшим без вести.

Рассказывает Виктория Дикарёва, жена добровольца батальна "Барс" Вячеслава Дикарёва, который пошёл на войну "заработать копеечку" и провести в дом газ:

"Меня просто послали, грубо говоря, нахуй. Я очень зла на нашу российскую Федерацию, будь она проклята. <...> В итоге ни мужа, ни газа, и я вторую зиму топором буду махать".

Также в последнее время стали появляться сообщения о том, что власти начали борьбу с жёнами мобилизованных, которые требуют вернуть мужей с войны - к ним приходит полиция.

Ещё одно подтверждение тому, что ни в коем случае нельзя отпускать мужей на войну.

Графика и материал: Вёрстка (https://t.me/svobodnieslova/3377)

Джерело: https://t.me/ToBeOr_Official/13563

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