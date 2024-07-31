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Вибори у Венесуелі не відповідали міжнародним стандартам

Спостерігачі американського Центру Картера заявили, що президентські вибори у Венесуелі не відповідали міжнародним стандартам чесності виборів і не можуть вважатися демократичними.

У заяві йдеться, що Центр Картера не може перевірити чи підтвердити результати виборів, оголошені Національною виборчою радою (CNE), і те, що виборчий орган не оголосив дезагреговані результати за виборчими дільницями, є серйозним порушенням виборчих принципів.

Виборчий процес у Венесуелі не відповідав міжнародним стандартам чесності виборів на жодному зі своїх етапів і порушував численні положення національного законодавства Венесуели. Вибори проходили в умовах обмеження свободи політичних діячів, організацій громадянського суспільства та ЗМІ. Протягом усього виборчого процесу CNE продемонструвала явну упередженість на користь чинного президента, зазначили у Центрі Картера.

Серед основних порушень:

● реєстрація виборців постраждала через стислі терміни, відносно невелику кількість місць реєстрації та мінімальну публічну інформацію. Громадяни за кордоном стикалися з надмірними законодавчими вимогами щодо реєстрації, деякі з яких виглядали довільними. Це фактично позбавило виборчих прав більшість мігрантів, що призвело до дуже низької кількості виборців за кордоном;

● реєстрація партій і кандидатів також не відповідала міжнародним стандартам. За останні кілька років кілька опозиційних партій змінили свою реєстрацію на лідерів, які прихильно ставляться до уряду. Це вплинуло на висування деяких опозиційних кандидатів. Важливо, що реєстрація кандидатів головних опозиційних сил відбувалася за свавільними рішеннями CNE без дотримання основних правових принципів;

● на виборчу кампанію вплинули нерівні умови серед кандидатів. Кампанія чинного президента була добре профінансована та широко помітна через мітинги, плакати, мурали та вуличну агітацію.

Зловживання адміністративним ресурсом з боку чинного президента — в тому числі використання державного транспорту, агітація державними службовцями під час виконання службових обов’язків та використання соціальних програм — спостерігалися протягом усієї кампанії;

● чинний президент також користувався надзвичайно позитивним висвітленням на телебаченні та радіо з точки зору реклами, трансляційних подій та висвітлення новин, тоді як основний опозиційний кандидат отримав мало висвітлення в ЗМІ. Крім того, влада часто намагалася обмежити агітаційну діяльність опозиції. Це включало переслідування або залякування людей, які надавали послуги чи товари для основної кампанії опозиції.

"Проте громадяни Венесуели мирно та масово вийшли на волевиявлення в день виборів. Незважаючи на повідомлення про обмеження доступу до багатьох виборчих дільниць для внутрішніх спостерігачів і свідків від опозиційних партій; потенційний тиск на виборців, наприклад блокпости правлячої партії поблизу виборчих дільниць; і випадки напруженості або насильства, про які повідомлялося в деяких місцевостях; голосування, здавалося, відбувалося загалом цивільно.

У обмеженій кількості виборчих дільниць, які вони відвідали, групи спостерігачів Центру Картера відзначили бажання венесуельського народу брати участь у демократичному виборчому процесі, про що свідчить їхня активна участь у виборчих дільницях, партійних свідків і громадських спостерігачів. Однак їхні зусилля були підірвані повною відсутністю прозорості CNE в оголошенні результатів", — йдеться у заяві.

Крім того, помічник держсекретаря США у справах Західної півкулі Брайан Ніколс засудив заклики Ніколаса Мадуро і його найближчого оточення заарештувати лідерів венесуельської опозиції Едмундо Гонсалеса і Марію Коріну Мачадо.

Вибори у Венесуелі не відповідали міжнародним стандартам

Вибори у Венесуелі не відповідали міжнародним стандартам

Вибори у Венесуелі не відповідали міжнародним стандартам

Джерело: https://t.me/znua_live/159941

Новости портала «Весь Харьков»

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