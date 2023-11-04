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Виступ лідера ліванської «Хезболли», який інформаційно прокачували весь тиждень, відбувся.

Виступ лідера ліванської «Хезболли», який інформаційно прокачували весь тиждень, відбувся.

Тисячі прихильників Хасана Насрулли зібралися на центральній площі Бейрута, дітям в цей день навіть дозволили не відвідувати школу. Проте сенсаційних заяв не було.

● Натомість Насрулла заявив, що відповідальність за атаку на Ізраїль 7 жовтня цілком та повністю несе Палестина, а сама операція «не стосується будь-яких міжнародних чи регіональних проблем».

● Також він зазначив, що Іран не чинить тиску на групи опору та не втручається у конфлікт, хоча завжди був на стороні палестинців.

● Щодо участі у війні «Хезболли» Насрулла зазначив, що вона вступила в неї ще 8 жовтня і має певні успіхи.

● «Головна мета, над якою слід працювати цілодобово – зупинити війну і зупинити вторгнення в сектор Газа. Друга мета – це перемога опору та перемога ХАМАСу в секторі Газа, і ХАМАС має перемогти», – зазначив Насрулла.

Схоже, Іран та його проксі не готові до серйозної війни та дають задню.

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Выступление главы террористической организации Хезболла Насраллы лишь убедило меня в том о чём я писал пару недель назад - никакой большой войны на Ближнем Востоке не будет.

ХАМАС, вместе с Газой были отправлены на закланье его кураторами из Тегерана, которым разрастание боевых действий до уровня прямого участия в них США, ни к чему.

Адепты могут бесноваться по городам цивилизованного мира, демонстрируя свою природную дикость, но в руках своего руководства они не более чем расходный материал и мастера абстрагируются от чего-то большего чем бытовые хулиганство и разбой.

Насралла, по факту насра*** на ХАМАС и на каждого, кто испытывает ненависть к Израилю. Ненавидеть и злословить может каждый, а вот противостоять тому, кто тебя сотрёт в порошок - нет. Хасан не готов к объятиям гурий, у него сегодня жаренный поросёнок на ужин, с односолодовым островным на аперитив.

Джерело: https://t.me/gruntmedia/39168, https://t.me/zloyodessit/20403

Новости портала «Весь Харьков»

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