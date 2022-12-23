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Вже 100 950 окупантів ліквідовано! Загальні втрати росіян за час повномасштабного вторгнення
Загальні втрати росіян за час повномасштабного вторгнення:
● особового складу ‒ близько 100 950 (+550) осіб ліквідовано,
● танків ‒ 3005 (+2) од,
● бойових броньованих машин ‒ 5986 (+5) од,
● артилерійських систем – 1984 (+6) од,
● РСЗВ – 414 (+1) од,
● засобів ППО ‒ 212 од,
● літаків – 283 од,
● гелікоптерів – 267 од,
● БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1698 (+5) од,
● крилатих ракет ‒ 653 од,
● кораблів/катерів ‒ 16 од,
● автомобільної техніки та автоцистерн – 4622 (+7) од,
● спеціальної техніки ‒ 178 од.
#stoprussia
Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua