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Вже 100 950 окупантів ліквідовано! Загальні втрати росіян за час повномасштабного вторгнення

Вже 100 950 окупантів ліквідовано! Загальні втрати росіян за час повномасштабного вторгнення

Загальні втрати росіян за час повномасштабного вторгнення:

● особового складу ‒ близько 100 950 (+550) осіб ліквідовано,

● танків ‒ 3005 (+2) од,

● бойових броньованих машин ‒ 5986 (+5) од,

● артилерійських систем – 1984 (+6) од,

● РСЗВ – 414 (+1) од,

● засобів ППО ‒ 212 од,

● літаків – 283 од,

● гелікоптерів – 267 од,

● БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1698 (+5) од,

● крилатих ракет ‒ 653 од,

● кораблів/катерів ‒ 16 од,

● автомобільної техніки та автоцистерн – 4622 (+7) од,

● спеціальної техніки ‒ 178 од.

#stoprussia

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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