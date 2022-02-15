Віктор Ляшко: Тижнева кількість виявлених випадків COVID-19 в Україні демонструє спад

Після чотиритижневого стрімкого зростання кількості нових підтверджених випадків COVID-19 в Україні починаємо спостерігати перші ознаки стабілізації. На це звернув увагу українців міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко під час ранкового брифінгу 14 лютого.

«Вперше за останні чотири тижні кількість виявлених протягом тижня випадків COVID-19 і пов’язаних з ним госпіталізацій припинила зростання і демонструє спад. Ознаки стабілізації епідемічного процесу спостерігаються на тиждень раніше, ніж це показували наші прогнози. Водночас за тиждень найбільше зросла кількість нових випадків на території м. Києва (+ 51%)», – зазначив очільник МОЗ.

Протягом п’ятого тижня 2022 року ВООЗ повідомила, що у всьому світі число нових щотижневих випадків COVID-19 знизилося на 17%, якщо порівнювати з тижнем до цього.

Найвище відносне зростання кількості випадків демонструє Білорусь, Азербайджан та Росія. Україна знаходиться на 43 місці із 54 країн серед територій Європейського регіону ВООЗ за кількістю нових випадків COVID-19 на 100 тис. населення.

За минулий тиждень в Україні зареєстровано 235 256 випадків коронавірусної хвороби, що на 7 600 випадків менше у порівнянні з попереднім тижнем. За минулі 7 днів госпіталізовано 24 575 хворих, що на тисячу менше, ніж минулого тижня.

«Від початку росту захворюваності зареєстровано зниження тижневої кількості нових випадків на території дев’яти регіонів. Найпомітніше зниження показника відмічалось у Вінницькій (–38%) та Івано-Франківській (–37%) областях», – повідомив міністр.

При цьому зниження тижневої захворюваності в Івано-Франківській області спостерігається другий тиждень поспіль, що свідчить про проходження пікового періоду.

Запорізька область, лідер приросту нових випадків минулого тижня, на поточному тижні також мала приріст, але значно нижчий, ніж раніше (+ 50 % проти 109 %).

За попередньої оцінки летальність від коронавірусної хвороби знизилася втричі, у порівнянні з «Дельта»-хвилею.

«Проте це лише перші позитивні ознаки стабілізації захворюваності в Україні, і ми перебуваємо на високих цифрах реєстрації нових випадків COVID-19. Допомагає нам у цій ситуації лише зростання кількості вакцинованого прошарку населення, адже вакцинація запобігає тяжкому перебігу хвороби як штаму «Дельта», так й “Омікрону”», – наголосив Віктор Ляшко.

Наразі в закладах охорони здоров’я перебуває 30 тисяч хворих на COVID-19. Пацієнтами, яким призначена киснева терапія, зайнято 30% «ковідних» ліжок з киснем.

Станом на зараз виділено 72 539 «ковідних» ліжок, 96% з них – забезпечені киснем.

Ситуація щодо завантаженості дитячих ліжок залишається контрольованою. Так, у закладах охорони здоров’я зайнято 2 293 дитячих ліжка, що на 8% менше, ніж попереднього тижня.

«Усе вище сказане ще раз доводить дієвість вакцинації проти коронавірусної хвороби, саме завдяки їй ми можемо проходити чергові пікові хвилі без надмірного навантаження на систему охорони здоров’я. Тому вакцинуйтеся – це дійсно врятує ваше життя та дозволить жити звичним життям: у спокої та без обмежень», – додав міністр.

Наразі 24 із 25 регіонів України вже вакцинували принаймні однією дозою понад 40% дорослого населення, 10 регіонів України – понад 50%.

21 із 25 регіонів країни вакцинували понад 40% дорослого населення повним курсом щеплень.

П’ятіркою антилідерів із вакцинації, на жаль, залишаються регіони заходу України: Закарпатська, Чернівецька, Івано-Франківська, Волинська та Рівненська області з рівнем вакцинації принаймні однією дозою у 36–44% дорослого населення.

За останні 7 днів найбільшу кількість щеплень із розрахунком на 100 тис. населення було зроблено у Луганській області. Одразу за лідером розташовані Харківська, Закарпатська, Полтавська та Рівненська області.

Додатково:

Нагадуємо, як має проходити щеплення від коронавірусної хвороби.

Для початку медичні працівники інформують людину щодо процедури вакцинації та отримують інформовану згоду — документ, який кожен підписує перед щепленням.

Далі медичний працівник опитує людину, щоб виявити протипоказання, з’ясувати схильність до алергій. Після цього розповідає про подальші дії та можливі побічні реакції. Потім – сама медична маніпуляція (укол у передпліччя).

Протягом 30 хвилин після щеплення людина має залишатись під спостереженням, щоб медики могли зафіксувати несприятливі події після імунізації, в разі їх виявлення, та надати необхідну допомогу. Факт вакцинації реєструють в електронній медичній картці пацієнта.

Источник: moz.gov.ua

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