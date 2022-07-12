Власти некоторых европейских городов не хотят видеть у себя горелую русскую технику

Это Прага сегодня. Открытие выставки захваченной российской техники.

Мы привезли туда Т90А, одну из машин комплекса БУК-М2, САУ "Хоста", МТЛб Штурм-С, башню от Мсты-С и набор ракеток.

О сути этого проекта написал в анонсе министр обороны Алексей Резников (в комменте). Денис Монастырский сегодня просвещал министров внутренних дел и юстиции, которые собрались в столице Чехии на важную встречу.

Каждый экспонат имеет свою историю и по-своему символичен.

1. Российский танк в Праге - это особый смысл. Это машина из 1-й гвардейской танковой армии (Таманская, Кантемировская, Нижнеднепровская дивизии, несколько отдельных бригад с трёхэтажными названиями и т.д.). Элитнейшая элита со времён СССР. Которая отгребла под Харьковом, в Сумской и Черниговской областях, покрыла себя позором.

2. МТЛБ с виду обычный, но на широченных гусеницах. "Болотоход". Приполз к нам из недр Сибири, Центральный военный округ, 41-я общевойсковая армия. Закончил дистанцию у с. Льгов под Черниговом, получил из гранатомёта.

3. САУ "Хоста" - российский "аналоговнет". Глубокая модернизация "Гвоздики". Выпущено чуть больше полусотни. У нас грохнуто 5, из них 2 захвачено. По-настоящему музейная вещь.

4. Башня от Мсты. САУ получила в лобешник в Броварском районе. Думали тащить целую Мсту, но башня сама по себе очень колоритная.

5. Пуско-заряжающую установку от Бука слегка полирнул наш вертолёт.

В общем, рассказывать можно бесконечно.

Выставка в Праге - это совместная работа Минобороны и МВД при поддержке МИД (особенно - посла в Чехии буквально до вчера @Yevhen Perebyinis).

Основное вытащил на себе Дмитрий Прядко. По полям и лесам трудилась команда Александр Лиев. Морщил исторический лоб Василь Павлов.

Глобальная цель одна - помочь тем, кто останавливает все эти железяки. Нашей армии, гвардии, пограничникам, сбушникам и другим людям с оружием.

Закончилась выставка в Варшаве. Сейчас она во Вроцлаве (туда добавлен "тигр" и БТР-82). Теперь одновременно Прага.

Везде один и тот же инсайт - европейцы должны видеть это горелое железо рядом со своим домом. Оно должно им вонять, они должны бояться порезаться, они должны оттаскивать своих детей. Тогда они включаются.

Чем дальше от войны - тем меньше охоты у городских властей кукольно-пряничных европейских городов впускать к себе эту жуть. Уже есть отказы, есть петляния.

Но ничего.

Собран ещё один ударный комплект железяк, мы сосредотачиваемся. Скоро.

Источник: facebook.com

Автор: Алексей Копытько

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