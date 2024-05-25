росія вдарила в будівельний гіпермаркет

Терехов:

Маємо інформацію про жертви та постраждалих - потребує уточнення.

Вже точно відомо про двох загиблих.

Маємо велику кількість людей, зниклих без весті. Багато поранених. Судячи зі всього, удар наносився саме по торгівельному центру, де знаходилося багато людей - це чистий тероризм.

Дві російські керовані авіабомби влучили в будівельний гіпермаркет у Харкові. Наразі відомо про двох загиблих і 11 постраждалих, повідомив очільника Харківської ОВА Олег Синєгубов. За його даними площа пожежі - 15 000 квадратних метрів.

Источник: https://t.me/ihor_terekhov/1394

Фото: УП

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