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росія вдарила в будівельний гіпермаркет
Терехов:
Маємо інформацію про жертви та постраждалих - потребує уточнення.
Вже точно відомо про двох загиблих.
Маємо велику кількість людей, зниклих без весті. Багато поранених. Судячи зі всього, удар наносився саме по торгівельному центру, де знаходилося багато людей - це чистий тероризм.
Дві російські керовані авіабомби влучили в будівельний гіпермаркет у Харкові. Наразі відомо про двох загиблих і 11 постраждалих, повідомив очільника Харківської ОВА Олег Синєгубов. За його даними площа пожежі - 15 000 квадратних метрів.
Источник: https://t.me/ihor_terekhov/1394
Фото: УП