Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 06:42
Просмотров: 47

Военнослужащих спрашивают об отношении к переговорам с боевиками. ДОКУМЕНТ

Военнослужащих спрашивают об отношении к переговорам с боевиками. ДОКУМЕНТ

Вчера в различные воинские части Украины якобы поступил документ, в котором предписывается провести изучение отношения личного состава к переговорам с боевиками так называемых «республик» ДНР и ЛНР.

Об этом говорится в сообщении на сайте благотворительного фонда «Вернись живым».

«Командирам воинских частей организовать и провести изучение среди личного состава отношения военнослужащих касательно возможных переговоров с «ДНР»\»ЛНР» и в срок до 16:00 24.05.2019 г. через управление морально-психологического обеспечения (доложить) анализ изучения данного вопроса и возможные последствия указанного», — говорится в документе

По информации волонтеров, документ был подписан и вступил в силу 18 мая 2019 года. Новый начальник Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Руслан Хомчак, заменил генерала армии Виктора Муженко на этом посту 21 мая.

«Это пришло в несколько подразделений. Если внимательно посмотреть на даты, эта история выглядит крайне странно. Но от этого не менее плохо. Очень хочется услышать объяснения. Официальные», — отметил основатель фонда Виталий Дейнега.

Военнослужащих спрашивают об отношении к переговорам с боевиками. ДОКУМЕНТ

Источник: sprotyv.info

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Представники ЗС України та Румунії обговорили питання подальшого розвитку двостороннього військового співробітництва між державами
23.05.2019 10:12    81
Збройні сили отримали два американські контрбатарейні радари AN/TPQ-36 (ФОТО)
22.05.2019 08:00    121
У Святогірську будують військовий госпіталь (ВІДЕО)
21.05.2019 07:01    159
Українські військові тестують електронну систему обліку обмундирування й екіпіровки
20.05.2019 09:26    89
Генерал армії України Віктор Муженко здійснив робочий візит до навчально-тренувального центру Сил спецоперацій
20.05.2019 08:27    95
К зданию горсовета принесли чучело (ФОТО)
18.05.2019 08:30    431
Военных-контрактников приглашают на мини-ярмарку в Харькове
18.05.2019 06:50    122
ГИБРИДНАЯ ВОЙНА. Европа под ударом русской «цифровой дезинформации»
17.05.2019 10:05    109
Оккупанты в ОРДЛО промывают мозги населению — усиливают ненависть к Украине, — ГУР
17.05.2019 06:52    158
"Пытаются на ненависти к соседям скрепить страну, объединить всех на зле", - музыкант Шевчук о российской пропаганде
16.05.2019 10:16    240
Загрузка...
Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 