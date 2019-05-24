Военнослужащих спрашивают об отношении к переговорам с боевиками. ДОКУМЕНТ

Вчера в различные воинские части Украины якобы поступил документ, в котором предписывается провести изучение отношения личного состава к переговорам с боевиками так называемых «республик» ДНР и ЛНР.

Об этом говорится в сообщении на сайте благотворительного фонда «Вернись живым».

«Командирам воинских частей организовать и провести изучение среди личного состава отношения военнослужащих касательно возможных переговоров с «ДНР»\»ЛНР» и в срок до 16:00 24.05.2019 г. через управление морально-психологического обеспечения (доложить) анализ изучения данного вопроса и возможные последствия указанного», — говорится в документе

По информации волонтеров, документ был подписан и вступил в силу 18 мая 2019 года. Новый начальник Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Руслан Хомчак, заменил генерала армии Виктора Муженко на этом посту 21 мая.

«Это пришло в несколько подразделений. Если внимательно посмотреть на даты, эта история выглядит крайне странно. Но от этого не менее плохо. Очень хочется услышать объяснения. Официальные», — отметил основатель фонда Виталий Дейнега.

Источник: sprotyv.info

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