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Военные инструкторы из "группы Вагнера" были перемещены в Нигер из Мали

Военные инструкторы из группы Вагнера были перемещены в Нигер из Мали

Это, фактически, означает, что стороны готовятся в течение ближайших нескольких дней перейти в открытое силовое противостояние.

При этом "Вагнер" пока используется в качестве командного прокси, но не реальной боевой силы.

Вероятнее всего, как я вчера и предполагал, "Вагнер" придет в африканскую войну в качестве войск пророссийской коалиции уже после того, как войска ЭКОВАС начнут реализовывать ограниченную военную операцию по ликвидации преступной хунты.

Вариант невовлечения Запада сохраняется: США, как я и говорил, пока не планирует никаких военных действий в Нигере, а Франция пока попытается ограничиться военным присутствием без перехода в прямое столкновение, хотя и намекает на последствия при неисполнении ультиматума.

Так, в Африке будут воевать опосредованно Запад и РФ за влияние в регионе.

Войну возможно избежать, если ЭКОВАС откажется от "недельного ультиматума" и выйдет из военной игры, что будет равно политической, моральной и военной капитуляции относительно демократических режимов прозападного толка.

Поэтому особого выбора нет.

В рамках ЭКОВАС и так уже произошло 2 военных переворота с участием "Вагнера", поэтому нынешнее молчаливое согласие на пророссийский переворот закончится очередным военным переворотом в составе ЭКОВАС, а отмен ультиматума будет воспринят в качестве приглашения к действию.

Так что союз так или иначе, вводя армию, спасает себя от вероятного "распространения кувалдных революций", тем самым меняя участие армии на стабильность в регионе и собственную жизнь, а именно такой обмен кажется куда более "стоящим", чем обмен "армии на моральную справедливость".

Запад, в свою очередь, сохраняет как зону политического влияния, так и ресурсную зону энергетической стабильности Западной Европы (особенно Франция), а это экстраординарно важно в рамках неминуемого столкновения с КНР.

Хотя будут решать в этом противостоянии технологии, добровольно отказываться от стратегических ресурсов будет кощунством: тогда технологии применять будет проблематично.

Джерело: https://t.me/cynic2020/8051

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