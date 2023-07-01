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Война - это стратегический провал Путина - Блинкен

Война - это стратегический провал Путина - Блинкен

Государственный секретарь США Энтони Блинкен:

Посмотрите, в каком положении сейчас находится Россия в результате этой агрессии: слабее в военном отношении, слабее в экономическом отношении, ее авторитет в мире резко упал, она умудрилась отвести Европу от российских энергоносителей, она умудрилась укрепить НАТО – в Альянс даже вступил новый член, и еще один кандидат на подходе. Россия умудрилась оттолкнуть от себя практически всю Украину и одновременно объединить эту страну.

Так что по всем направлениям это стратегический провал Путина.

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Полное интервью на русском телеканалу MSNBC здесь https://www.state.gov/translations/russian/%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8C%D1%8E-%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80-4/?fbclid=IwAR2Z2ivpywYGMxKejdTwbG9LSlcPnprrum_J_WUe45HTKFb9q84X40WDVu4

Джерело: https://www.facebook.com/annopolsky

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