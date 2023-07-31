Война за Африку?

Вчера я Вам сообщил, что в череде войн по приведению мира в нормальное (однополярное) положение произойдет прокси борьба за Африку.

В Африке сошлись "хищнические" интересы всех государств, управляющих мировой политикой, поэтому прокси война Китая, России, Франции (ЕС) и США здесь неизбежна.

Переворот в Нигере значительно ударил по французской "атомной" отрасли, поэтому французы обязаны сохранить этот осколок бывшей Французской Империи под своим контролем.

Читаем:

Экономическое соообщество западноафриканских стран (ЭКОВАС), ключевую роль в котором играют прозападные Кот-д’Ивуар, Нигерия и Гана, выдвинуло фактически ультиматум путчистам в Нигере: восстановление власти президента Базума в течение недели. Если этого не приизойдет, не исключена военная операция против путчистов. Пока же с Нигером соседи приостанавливают экономические отношения и закрывают границы.

Это не начало большой войны за Африку, - это подготовка стартовых позиций, потому как "свои" прокси-зоны необходимо держать под своим контролем.

Переворот в Нигере - это пророссийской переворот, и финансирован он вероятно за российский счёт.

Важно обратить внимание, что после переворота путчисты сняли французские флаги, повесили рашистский триколор, а затем гурьбой начали распевать антифранцузские лозунги и громогласно кричать фамилию международного террориста Путина.

"Вагнер", насколько известно на данный момент, в перевороте участие не принимал.

Но Нигер как часть французской колониальной системы необходимо вернуть под западный контроль, иначе Франция как одно из ключевых государств ЕС теряет рычаг управляемости энергетикой. И этот рычаг не просто теряется: он передается в руки РФ и нового военного режима.

Поэтому на данном этапе необходимо:

1. Организовать полную блокаду Нигера, параллельно подготавливая военные структуры к проведению военной операции по ликвидации путчистов.

2. Перебросить под границу дополнительные военные ресурсы (включая технику и личный состав).

3. Подготовиться к возможной вспышке "сил вагнеровцев" в Мали и Буркина-Фасо.

4. Подготовить французский контингент, находящийся на территории Нигера, к прямому столкновению с путчистами.

5. Выработать инструменты быстрого подавления гражданских сил, активно поддерживающих путчистов.

На данный комплекс мер у ЭКОВАС ровно неделя.

Экономические меры не повлияют на путчистов, поэтому необходимо исходить из того, что основной путь разрешения ситуации - военный.

Далее - в стратегической перспективе - необходима проработка операции по ликвидации режима "вагнеровцев" в Мали и Буркина-Фасо с целью восстановления ЭКОВАС как африканской прокси-коалиции.

У глобальных сторон есть не более 20 лет, чтобы закрепиться на территории Африки перед её переделом. Если Запад потеряет данные территории как свои прокси, то в прямое стратегическое столкновение КНР (как сюзерен РФ и правопреемник её влияния) войдёт с несопоставимо большей ресурсной базой, чего допускать нельзя.

Джерело: https://t.me/cynic2020/8035

Новости портала «Весь Харьков»