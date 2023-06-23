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Ворог знову розкручує в соцмережах ІПСО про «смерть Залужного»: цього разу використали фейковий сайт МЗС

Ворог знову розкручує в соцмережах ІПСО про «смерть Залужного»: цього разу використали фейковий сайт МЗС

Центр стратегічних комунікацій зафіксував нову інформаційно-психологічну операцію ворога у Facebook.

росіяни поставили на рекламу допис із скептичною реакцією на начебто спростування від МЗС України фейків про смерть Залужного. Основний наратив – влада бреше українцям і не надає доказів того, що головнокомандувач ЗСУ дійсно живий.

На те, що це – чергова ІПСО ворога, вказує одразу кілька моментів. По-перше, у тексті є помилки, притаманні носіям російської мови – наприклад, замість «ЗСУ» пишуть «ВСУ».

По-друге, «спростування» смерті Залужного розміщене на фейковому сайті МЗС. Справжнє Міністерство закордонних справ не має стосунку до ЗСУ та точно не публікувало би інформацію про головнокомандувача.

По-третє, ворог маніпулює інформацією, пишучи про те необхідність організації відеомосту з Залужним, адже головнокомандувач уже не раз зʼявлявся (https://t.me/spravdi/29526) на відео, спростовуючи російську брехню.

Згідно з наявними у нас даними, ворожа пропаганда активно розповсюджує фейк через традиційно порожні сторінки під назвами Pricey position, Stout Pugh, Вернем і Facciojillisv. За даними Центру стратегічних комунікацій, кампанія була запущена 5 червня.

Центр стратегічних комунікацій звертається до своїх читачів із закликом: якщо ви бачите у своїй стрічці публікації з порожніх сторінок, які мають явні ознаки фейку, пропаганди, ІПСО – не ставте їм жодних лайків і не пишіть жодних коментарів, адже будь-яка активність і взаємодія з такими постами підвищує їхню популярність. Необхідно тільки поскаржитись на публікацію.

Джерело: https://t.me/spravdi/30644

Новости портала «Весь Харьков»

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