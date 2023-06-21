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Вот что будет, если вдруг оккупанты подорвут ЗАЭС

Вот что будет, если вдруг оккупанты подорвут ЗАЭС

30 тыс. кв. км могут стать зоной отчуждения, а 2 млн кв. км будут загрязнены, включая территории Беларуси, Румынии, Молдовы и Турции.

Многое будет зависеть от направления ветра.

▶️ Россияне дополнительно заминировали Запорожскую АЭС, - Буданов

Из-за того, что россияне уничтожили дамбу Каховской ГЭС, они разрушили нормальный доступ воды к охладителям на ЗАЭС.

«Но второе, самое страшное, это то, что ЗАЭС была дополнительно заминирована. И самое страшное, что заминирован охладитель. Если они выведут его из строя, то велика вероятность, что будут значительные проблем», - сказал глава ГУР.

Джерело: https://t.me/u_now/101550

Новости портала «Весь Харьков»

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