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Сегодня 10:32
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Вот примерно так происходит у российских оккупантов заряжание РБУ-6000

Вот примерно так происходит у российских оккупантов заряжание РБУ-6000

С недавних пор флотские бомбомёты РБУ стали основной кустарной единицей, замещающей дефицитные РСЗО в войсках противника.

Нехватка штатных РСЗО вынуждает россиян творить гомункулусы с установлением флотских бомбомётов РБУ-6000, РБУ-1200 на МТ-ЛБ, шасси БМП-1 и Т-80, "Уралы" и т.д. Самая дикая версия, из тех которые встречались - это установка РБУ-1200 на станину зенитной установки ЗУ-23-2.

Как бы кринжово это всё не выглядело, но задачу компенсации нехватки штатных РСЗО и даже заполнение ниши "лёгких РСЗО" для повышения огневого могущества в звене рота-взвод - они выполняют.

Джерело: https://t.me/zloyodessit/22890

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