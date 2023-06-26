Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:57
Просмотров: 81

ВС ВСУ: за ночь 26 июня уничтожено 13 воздушных целей

ВС ВСУ: за ночь 26 июня уничтожено 13 воздушных целей

Оккупанты атаковали Украину преимущественно с южного направления.

Осуществлены пуски трех крылатых ракет «Калибр» с подлодки в Черном море и 8 ударных беспилотников иранского производства «Shahed-136/131» с восточного побережья Азовского моря.

Силами и средствами ПВО воздушного командования "Юг" уничтожены две крылатые ракеты «Калибр» и 7 ударных БпЛА типа «шахед».

Противник атаковал с северного направления четырьмя беспилотниками неустановленного типа (вероятно, ударными).

Все дроны уничтожены в зоне ответственности воздушного командования «Центр».

#ВСВСУ #ПВО #ракеты #дроны

Джерело: https://t.me/infosprotyv/19217

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

26 червня – День кримськотатарського прапора
Сегодня 09:41    0
У МЗС Китаю вперше прокоментували «заколот» Прігожина
Сегодня 09:27    32
«Никаких претензий нет». В Госдуме не видят причин запрещать ЧВК Вагнера
Сегодня 09:15    66
«Це буде самогубство»: Наєв про можливий наступ «вагнерівців» з білорусі
Сегодня 09:04    73
Очікування результату від контрнаступу ЗСУ були перебільшеними - Резніков
Сегодня 08:53    87
Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 26 червня 2023 року від ДСНС
Сегодня 08:51    77
Харківщина. 26 червня
Сегодня 08:46    73
Терористична росія завершила підготовку до теракту на Запорізькій атомній електростанції - ГУР
Сегодня 08:42    82
США різко збільшують виробництво снарядів калібру 155 міліметрів
Сегодня 08:30    78
В НАТО усвідомлюють необхідність приєднання України
Сегодня 08:12    95
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 