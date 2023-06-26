ВС ВСУ: за ночь 26 июня уничтожено 13 воздушных целей

Оккупанты атаковали Украину преимущественно с южного направления.

Осуществлены пуски трех крылатых ракет «Калибр» с подлодки в Черном море и 8 ударных беспилотников иранского производства «Shahed-136/131» с восточного побережья Азовского моря.

Силами и средствами ПВО воздушного командования "Юг" уничтожены две крылатые ракеты «Калибр» и 7 ударных БпЛА типа «шахед».

Противник атаковал с северного направления четырьмя беспилотниками неустановленного типа (вероятно, ударными).

Все дроны уничтожены в зоне ответственности воздушного командования «Центр».

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Джерело: https://t.me/infosprotyv/19217

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