Всего несколько не тривиальных подсчётов для понимания, почему российская граница - решето

В Курской, Брянской и Белгородской областях россии по границе с Украиной сосредоточено до 25 условных батальон-тактических групп, общей численностью около 17 тыс чел.

Данные БТГР растянуты вдоль границы и не представляют собой сосредоточение в одной локации - секторе.

Суммарная комплектация этих БТГр по боеспособной технике делает их условными, поскольку практически не соответствует штатной комплектации.

В частности, у этих подразделений на вооружении:

- Танки - около 100 вместо штатных 275

- ББМ - чуть более 360 вместо штатных 825

- Ствольная артиллерия - 200 вместо штатных 300

- РСЗО - 30 вместо штатных 300 !!!

Как видим, штатная комплектация этих БТГр порою не достигает 50% и даже более!

Хочу на этот момент обратить особое внимание, ведь данная количественная диспропорция ярко демонстрирует уровень дефицита техники в подразделениях РОВ и отсутствие возможности быстро и эффективно выполнять поставленные задачи согласно функционалу.

Следующий момент - протяжённость границы. Курская, Брянская, Белгородская области это более 700 км границы с Украиной и охватить этот фронт 25 БТГр физически не способны. Функционал стандартной БТГр в обороне 4-7 км, с учётом же нынешнего качества РОВ это 1 БТГр на 1-2 км фронта.

То есть, 25 БТГр могут охватить контролем максимум от 25 до 50 км фронта, что примерно соответствует тому фронту оперирования "Легиона" и РДК, которое мы наблюдаем в Белгородской области. Но при такой концентрации сил, кто будет прикрывать остальную границу?

То есть, всех тех сил РОВ, что сейчас сконцентрированы вдоль границы, недостаточно, чтобы полностью закрыть границу от столба до столба и контролировать этот участок в режиме 24/7. Именно поэтому проникновение в Курскую, Брянскую и Белгородскую области не является чем-то неожиданным.

Но тут интересен вот какой момент...

Российская пропаганда так внушала россиянам, что Украина это враг №1 для них, а в Киеве только и мечтают как напасть на россию, что логичным было бы сконцентрировать вдоль границы с неоккупированной частью Украины достаточные для защиты россиюшки силы.

Но этого не произошло и даже сейчас, реакция на проникновение "Легиона" и РДК была очень вялая и неспешная. И не зря. Невозможно было РОВ оперативно собрать необходимые для противодействия силы, что тоже не удивительно, ведь практически все они в зоне БД в Украине.

И вот тут возникает вопрос... Если граница россии настолько дырявая рядом с Украиной, которую годами демонизировали, то какова ситуация на границе с Китаем? Казахстаном? Монголией? И самое главное, то, что россия не контролирует свою границу увидели за эти дни все. Абсолютно все в мире.

А потому, мы тут шутим про БНР, а кто даёт гарантию, что быстрее БНР не возникнет Дальневосточная народная Республика? Или Байкальская НР? Ведь одно дело когда твою слабость видит НАТО, которое строго соблюдает статут, а совсем другое когда это видят твои "друзья", типа Китая...

Джерело: https://t.me/zloyodessit/19219

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