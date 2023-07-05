Взрыв в помещении суда в Киеве

Взрыв произошел в Шевченковском суде Киева - СМИ

Сообщается о пострадавших, на месте много скорых и полицейских машин.

Цю інформацію підтвердив і міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко. "За попередньою інформацією, невстановлений наразі пристрій підірвав чоловік, якого доставили на судове засідання. Встановлюються деталі", - написав він у Telegram

Правоохранители работают на месте происшествия. В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа, спецназовцы, взрывотехники и кинологи, сообщает Нацполиция

Джерело: https://t.me/u_now/103860

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