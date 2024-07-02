У 2023 році держпосадовці задекларували понад 156 млн грн виграшів в онлайн-казино, лотереях та бетінгових компаніях

Про це пише (https://www.slidstvo.info/articles/ludomaniia-na-derzhsluzhbi-iaki-vyhrashi-u-kazyno-deklaruiut-ukrainski-posadovtsi/) «Слідство.інфо», яке проаналізувало декларації публічних службовців.

Найчастіше чиновники декларували виграші від ТОВ «Спейсикс» («Космолот»), ТОВ «Слотс Ю.Ей.», ТОВ «ВБет Україна» та ТОВ «Геймдев». А також — від гральної компанії «Паріматч», яка у березні 2023 року потрапила під санкції РНБО.

Найбільший виграш — майже 44 млн грн — вказала у своїй декларації Ольга Худик, поліцейська патрульної поліції з Івано-Франківщини. Вона зазначила, що це виграш її чоловіка — Олега Худика, який працює оперуповноваженим у тому ж райвідділі поліції.

Щоправда, у своїй декларації Олег вказав лише 20 тис. грн виграшу. Тим часом журналістам чоловік сказав, що протягом року взагалі не грав й що задекларовані ним і його дружиною призи — це помилка. Подібні «помилки» можуть бути наслідком схеми з ухилення податків.

«Деякі казино розкидали гроші на випадкових людей. Це виявлялося уже тоді, коли люди починали готувати декларацію і бачили якісь надходження, які офіційно ніколи на картку не заходили», — пояснив нардеп Ярослав Железняк.

Джерело: https://t.me/gruntmedia/46247

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