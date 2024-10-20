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У центрі Луганська знищено російського воєнного злочинця — майора дмітрія пєрвуху

У центрі Луганська знищено російського воєнного злочинця — майора дмітрія пєрвуху

У центрі Луганська знищено російського воєнного злочинця — майора дмітрія пєрвуху

18 жовтня 2024 року близько 11:40 у центрі тимчасово окупованого Луганська вибухнув автомобіль УАЗ Патріот.

Всередині машини перебував офіцер російської окупаційної армії — майор пєрвуха дмітрій владіміровіч.

Внаслідок вибуху причетний до воєнних злочинів загарбник — знищений.

Пєрвуха перебував на службі підпорядкованого генштабу зс рф 273-го розвідувального центру (в/ч 53847), чий пункт постійної дислокації розташований у місті новосібірск.

На окупованих територіях України майор пєрвуха обіймав посаду так званого «начальника штабу зі служби військ і безпеки військової служби».

ГУР МО нагадує — за кожен злочин проти України буде справедлива відплата.

Слава Україні!

Джерело: https://t.me/DIUkraine/4690

Новости портала «Весь Харьков»

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