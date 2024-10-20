У центрі Луганська знищено російського воєнного злочинця — майора дмітрія пєрвуху
18 жовтня 2024 року близько 11:40 у центрі тимчасово окупованого Луганська вибухнув автомобіль УАЗ Патріот.
Всередині машини перебував офіцер російської окупаційної армії — майор пєрвуха дмітрій владіміровіч.
Внаслідок вибуху причетний до воєнних злочинів загарбник — знищений.
Пєрвуха перебував на службі підпорядкованого генштабу зс рф 273-го розвідувального центру (в/ч 53847), чий пункт постійної дислокації розташований у місті новосібірск.
На окупованих територіях України майор пєрвуха обіймав посаду так званого «начальника штабу зі служби військ і безпеки військової служби».
ГУР МО нагадує — за кожен злочин проти України буде справедлива відплата.
Слава Україні!
Джерело: https://t.me/DIUkraine/4690