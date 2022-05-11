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У Держспецзв’язку закликали зупинити кібератаки росії

У Держспецзв’язку закликали зупинити кібератаки росії

російські хакери ведуть війну проти України в кіберпросторі впродовж останніх восьми років. Кібератаки – це повноцінна складова війни росії проти України, повідомляють у Держспецзв’язку.

● Від початку року ворог запустив щонайменше декілька сімейств шкідливого програмного забезпечення в Україні. Внаслідок атаки на супутникову мережу Viasat напередодні вторгнення 24 лютого, метою якої було – перешкодити роботі зв'язку для користувачів з України, постраждали кілька держав-членів ЄС.

● Україна використовує для захисту всі наявні ресурси. До кіберзахисту українських інформаційних систем долучились найкращі вітчизняні та світові фахівці.

Проте цього замало, адже агресор не зупиниться просто так. Усі країни мають об’єднати зусилля, щоб зупинити агресора, щоб позбавити його можливостей атакувати та змусити відповідати за свої вчинки.

Источник: https://t.me/spravdi/7870

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