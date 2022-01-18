У харьковчанина, который задолжал свыше полумиллиона налога, забрали грузовой прицеп

В Харькове владелец транспортного средства долгое время уклонялся от оплаты штрафов и налогов.

Так, на принудительном исполнении в Основянско-Слободском ОГИС в Харькове находилось 6 исполнительных производств по взысканию с должника средств в пользу государства. Об этом рассказал замначальника Восточного межрегионального управления Минюстиции в Харьковской области Сергей Разумный.

Он отметил, что за харьковчанином «тянется» штраф за нарушение ПДД, налоговый долг ЕСВ свыше 650 тыс. грн. и исполнительный сбор в размере 65 тыс. грн.

За это транспортное средство должника объявили в розыск, после чего в скором времени задержали. В итоге харьковчанин погасил задолженность в полном объеме.

Источник: objectiv.tv

Автор: Наталья Андрийченко

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