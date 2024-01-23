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У китайській провінції Юньнань 47 людей опинилися під завалами внаслідок зсуву ґрунту — Центральне телебачення КНР
Зсув відбувся раптово, близько шостої години ранку за місцевим часом. Під завал потрапили 18 будинків.
Двоє людей загинули, доля інших залишається невідомою.
Рятувальники і військові регулярної армії, які прибули на допомогу, а також спеціально навчені собаки шукають людей під завалами.
З місця НП евакуювали близько 200 людей.
Торік від зсувів ґрунту в Китаї загинули щонайменше 70 людей. Причиною частих зсувів є сильні дощі і незаконні будівельні роботи.
Джерело: https://t.me/znua_live/131352