У Києві митники запобігли відправленню до Китаю компонентів радіочастотних модулів

У Києві митники в експрес-відправленнях до Китаю виявили 44 металеві плати, які призначені для створення радіоперешкод і є товарами військового призначення.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Державна митна служба України.

Після здійснення митного контролю 44 металеві плати з різноманітним маркуванням були направлені на експертизу для з’ясування можливої їх належності до товарів, що наведені у Списку товарів військового призначення і Єдиному списку товарів подвійного використання.

За експертним висновком плати ідентифіковані як товари, що мають ознаки складових частин радіочастотних модулів, що призначені для генерування й підсилення сигналів відповідної частоти.

Вони використовуються для створення радіоперешкод, зокрема унеможливлення роботи будь-яких приладів радіозвʼязку у зоні їх дій.

Радіочастотні модулі мають ознаки товарів, що наведені у позиції "ML11.а" Списку товарів військового призначення.

Експорт таких товарів, відповідно до законодавства у сфері державного експортного контролю, здійснюється за наявності дозвільних документів Державної служби експортного контролю.

Зважаючи на відсутність відповідного дозволу, стосовно відправниці складений протокол про порушення митних правил.

Джерело: ukrinform.ua

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