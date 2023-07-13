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У Києві протестували жіночу польову військову форму, яку представило Міноборони
Серед нововведень:
● куліска на кітелі для регулювання зайвого об’єму тканини на спині;
● вкорочений кітель та розрізи по боках для зручності нахилів та присідань;
● еластична стрічка під колінами для зменшення ширини штанини;
● завищена лінія талії в штанах з "тунельним" поясом (у разі зміни об’ємів талії військовослужбовиці, наприклад, вагітності на ранніх строках).
Для учасниць тестування інструктори провели так званий “курс молодого бійця”, в який входять тактичні військові прийоми, проходження перешкод, марш-кидок і стрільба.
Джерело: https://t.me/bbcukrainian/17827
Фото: EPA-EFE