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У Києві протестували жіночу польову військову форму, яку представило Міноборони

Серед нововведень:

● куліска на кітелі для регулювання зайвого об’єму тканини на спині;

● вкорочений кітель та розрізи по боках для зручності нахилів та присідань;

● еластична стрічка під колінами для зменшення ширини штанини;

● завищена лінія талії в штанах з "тунельним" поясом (у разі зміни об’ємів талії військовослужбовиці, наприклад, вагітності на ранніх строках).

Для учасниць тестування інструктори провели так званий “курс молодого бійця”, в який входять тактичні військові прийоми, проходження перешкод, марш-кидок і стрільба.

У Києві протестували жіночу польову військову форму, яку представило Міноборони

У Києві протестували жіночу польову військову форму, яку представило Міноборони

У Києві протестували жіночу польову військову форму, яку представило Міноборони

Джерело: https://t.me/bbcukrainian/17827

Фото: EPA-EFE

Новости портала «Весь Харьков»

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