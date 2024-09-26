У КСУ хочуть продовжити повноваження керівника секретаріату Віктора Бесчастного, який 2004 року підтримав "референдум" про від'єднання Донеччини

Як повідомили джерела ZN.UA, виконувач обов’язків голови Конституційного Суду України Віктор Кривенко ініціював продовження терміну перебування Бесчастного, якому за місяць виповниться 65 років, на посаді керівника секретаріату КСУ.

Згідно із законом, повноваження державних службовців припиняється з досягненням ними віку 65 років, однак у зв’язку з потребами служби за рішенням суб’єкта призначення держслужбовця можуть залишити на державній службі за його згодою до досягнення 70 років. У такому випадку термін перебування на посаді потрібно продовжувати кожного року.

Сам Бесчастний виявив бажання "послужити Українській державі" та заздалегідь подав заяву про продовження йому строку перебування на посаді керівника секретаріату КСУ ще на один рік — до 10 листопада 2025 року.

Варто зазначити, що 2004 року він був одним з ініціаторів "референдуму" щодо "надання Донецькій області статусу республіки в складі федерації". Зокрема, підпис Бесчастного, як голови комісії з питань депутатської діяльності, етики, правової політики, законності та правопорядку Донецької облради, стоїть під зверненням місцевих депутатів на ім’я тодішнього голови обласної ради Бориса Колеснікова. Бесчастний також погодив проєкт рішення про проведення цього референдуму.

Як зазначав народний депутат Ігор Герасименко, у результаті політичних домовленостей вказані сепаратистські дії тоді не одержали адекватної реакції держави та належної правової оцінки. Однак, це жодним чином не змінює їхньої антиконституційної та антидержавної суті, а у контексті триваючої збройної російської агресії проти України ще більш очевидною стає особлива суспільна небезпечність таких дій та їхніх наслідків.

Нагадаємо, у серпні Кривенко видав розпорядження про нагородження Бесчастного "Відзнакою Голови Конституційного Суду України" (https://t.me/znua_live/163367) "за вагомий внесок у становлення правової держави, забезпечення конституційних прав і свобод громадян та з нагоди Дня Незалежності України".

Джерело: https://t.me/znua_live/168597

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