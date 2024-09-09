Сегодня 06:26
Просмотров: 91
У Латвії в суботу розбився російський військовий дрон
За повідомленням латвійського Міністерство оборони, інцидент зафіксували в суботу в Резекненському краї на сході Латвії.
Відповідальні служби продовжують з'ясовувати обставини інциденту, але, за попередніми даними, російський військовий дрон влетів у повітряний простір Латвії з території Білорусі.
Наскільки відомо, це перший з початку повномасштабного вторгнення випадок, коли військовий дрон росії порушує повітряний простір Латвії
Джерело: https://t.me/ukrpravda_news/50166