У Латвії в суботу розбився російський військовий дрон

За повідомленням латвійського Міністерство оборони, інцидент зафіксували в суботу в Резекненському краї на сході Латвії.

Відповідальні служби продовжують з'ясовувати обставини інциденту, але, за попередніми даними, російський військовий дрон влетів у повітряний простір Латвії з території Білорусі.

Наскільки відомо, це перший з початку повномасштабного вторгнення випадок, коли військовий дрон росії порушує повітряний простір Латвії

Джерело: https://t.me/ukrpravda_news/50166

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