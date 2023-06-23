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У Маріуполі вранці сталися вибухи, ліквідовано щонайменше чотирьох російських офіцерів
У Маріуполі вранці сталися вибухи, ліквідовано щонайменше чотирьох російських офіцерів, — радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
"Маріупольський Спротив доповідає про ліквідацію щонайменше чотирьох офіцерів окупантів, які оселились в приватному будинку маріупольців в евакуації у Приморському районі, неподалік від Маріупольського морського порту", — повідомив Андрющенко.
Відео: Маріуполь Спротив
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