Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:06
Просмотров: 129

У матеріалі Financial Times виявлено ознаки дезінформації та ІПСО в інтересах рф, – Міненерго

У матеріалі Financial Times виявлено ознаки дезінформації та ІПСО в інтересах рф, – Міненерго

У статті «росія знищила більше половини енергетики України» присутні маніпуляція та просування наративів ворога, міститься неправдива інформація, що подається як факт, та апелювання до емоцій читача, наголосили у Міністерстві енергетики України.

(https://www.facebook.com/minenergoUkraine/posts/pfbid02UcVqKSXfPvGTcB4UWUBfadqg1qXiGchrCYqT6SBqXHsrVXMAiPzd4pUA2JwKfV6el)

У відомстві пояснили, що не так з цим матеріалом:

• у статті використовуються посилання на анонімні джерела в українському уряді, що ставить під сумнів достовірність наданої інформації;

• неназваний представник української влади у статті стверджує: «Ми повинні готуватися до життя в холоді і темряві». Таке твердження спрямоване на поширення страху та паніки серед населення;

• матеріал містить оманливу інформацію, яка подається як факт. Зокрема констатується, що 31 травня ухвалено рішення про підвищення тарифів на електроенергію для населення вдвічі. Це є відвертою брехнею і маніпуляцією, адже розмір тарифу збільшився на 63%, а не на 100%.

Джерело: https://t.me/spravdi/39184

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

7 червня 1919 року почалася наступальна операція Української галицької армії, відома як «Чортківська офензива»
Сегодня 10:31    142
12 млн грн застави – суд застосував запобіжний захід до адвоката, якого викрили на спробі надання хабаря прокурору САП та детективу НАБУ
Сегодня 09:19    143
Зупинити путінський терор можна тільки в єдності та всеозброєнні
Сегодня 08:57    151
"Укргідроенерго" розпочало процедуру інвестиційного арбітражу з рф за Каховську ГЕС
Сегодня 08:46    154
Шольц: Ми діємо обачно, ретельно зважуємо всі ризики
Сегодня 08:36    136
СБУ затримала інформатора російської спецслужби, який готував захоплення Вовчанська на Харківщині
Сегодня 08:14    169
Понад 1 млрд грн стягнуто в дохід державі завдяки НАБУ і Київській міській прокуратурі
Сегодня 08:04    140
На Одещині ДБР викрило посадовців міграційної служби, які «заробляли» на іноземцях
Сегодня 07:55    145
Каховська ГЕС: що там зараз?
Сегодня 07:47    132
Цієї ночі збили 48 із 53 Шахедів та 5 із 5 крилатих ракет
Сегодня 07:40    136
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 