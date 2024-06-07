У матеріалі Financial Times виявлено ознаки дезінформації та ІПСО в інтересах рф, – Міненерго

У статті «росія знищила більше половини енергетики України» присутні маніпуляція та просування наративів ворога, міститься неправдива інформація, що подається як факт, та апелювання до емоцій читача, наголосили у Міністерстві енергетики України.

(https://www.facebook.com/minenergoUkraine/posts/pfbid02UcVqKSXfPvGTcB4UWUBfadqg1qXiGchrCYqT6SBqXHsrVXMAiPzd4pUA2JwKfV6el)

У відомстві пояснили, що не так з цим матеріалом:

• у статті використовуються посилання на анонімні джерела в українському уряді, що ставить під сумнів достовірність наданої інформації;

• неназваний представник української влади у статті стверджує: «Ми повинні готуватися до життя в холоді і темряві». Таке твердження спрямоване на поширення страху та паніки серед населення;

• матеріал містить оманливу інформацію, яка подається як факт. Зокрема констатується, що 31 травня ухвалено рішення про підвищення тарифів на електроенергію для населення вдвічі. Це є відвертою брехнею і маніпуляцією, адже розмір тарифу збільшився на 63%, а не на 100%.

Джерело: https://t.me/spravdi/39184

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